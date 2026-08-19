Hassan kiest na lange rustpauze weer voor marathon New York

DEN HAAG/FONT-ROMEU (ANP) - Sifan Hassan loopt op zondag 1 november opnieuw de marathon van New York. Dat meldde de olympisch kampioene in een digitaal persmoment vanuit haar trainingskamp in het Franse Font-Romeu. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze na afloop van haar "slechtste marathon ooit".

Dit jaar wil ze het beter doen dan vorig jaar, want ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste marathons van de wereld. "Dat zijn de marathons die je wilt lopen. Daarom is de kans ook niet zo groot dat ik Rotterdam of Amsterdam loop; dat zijn geen major marathons."

Hassan (33) meldde zich dit voorjaar met een achillespeesblessure af voor de marathon van Londen. Daar begon in 2023 haar avontuur op de 42,195 kilometer. Ze won direct bij haar debuut. Er volgde later dat jaar succes met de winst in de marathon van Chicago in 2.13.44, nog altijd de vierde tijd ooit gelopen en het Europees record. Haar absolute hoogtepunt was haar zege in de olympische marathon van Parijs in 2024.

"Te riskant"

"Het was geen echt grote blessure, maar op dat moment was het te riskant om Londen te lopen", zei ze. "Al gauw heb ik toen samen met mijn coach en managers besloten om het dit jaar rustig aan te doen. Ik deed vorig jaar drie marathons en dat was te veel. Voor dit jaar lag er niet echt een grote uitdaging, dus heb ik rustig de tijd genomen om op te bouwen."

Het was ook belangrijk voor lichaam en geest, zegt ze. "Een atleet moet af en toe fysiek en mentaal opladen, zodat je weer nieuwe motivatie krijgt. Dit rustjaar was goed om weer zin te krijgen in de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028."

"Niet saai worden"

Welke afstanden ze daar gaat doen, weet ze nog niet. In Parijs deed ze iets onwaarschijnlijks door brons te winnen op de 5000 en 10.000 en goud op de marathon. "Ik zoek altijd een nieuwe uitdaging, hardlopen moet voor mij niet saai worden. Het is niet leuk als ik nu al ga verklappen wat ik in LA ga lopen. Een ding weet ik wel: ik zal altijd ook op de baan blijven lopen. Het is heerlijk om volle bak snelheid te trainen. Als ik dat niet meer zou doen, kan ik beter stoppen als professioneel atleet."

Font-Romeu is nieuw voor Hassan als trainingslocatie. "Omdat ik dit jaar alleen de marathon van New York doe, is er veel minder stress. Het was wel fijn om te ervaren dat ik mezelf ook kan inhouden en langzaam kan opbouwen naar een wedstrijd. Dit bleek een geschikte plek om me voor te bereiden."