Hockeyster De Waard is nog niet bezig met naderend afscheid

AMSTERDAM (ANP) - Voor hockeyster Xan de Waard zit haar topsportcarrière er over twee wedstrijden op. De international en voormalig aanvoerder van Oranje staat donderdag op het WK in eigen land in de halve finale tegen België en speelt daarna nog de finale of de strijd om het brons. Bezig met haar afscheid is ze niet. "Totaal niet", zegt ze.

"Het is gewoon een wedstrijd", zegt de 30-jarige middenvelder. "Het is mijn laatste toernooi, dus ik geniet er wel extra van, maar als je op het veld staat is het gewoon een wedstrijd."

Prolongeren ze de wereldtitel, dan zijn de hockeysters voor het eerst vier keer op rij wereldkampioen. De Waard is de enige hockeyster in de sport die dan vier keer wereldkampioen is. Ze bekijkt het zelf wedstrijd voor wedstrijd. "We willen altijd winnen, we zijn niet bezig met of we de titel kunnen verliezen."

Afstand van Hockey

De tweevoudig beste speelster van de wereld zegt uit te kijken naar het leven na het hockey. Ze vertelt dat ze even afstand gaat nemen van de sport. Haar vriend en international Terrance Pieters moet het aan het begin van komend seizoen ook even zonder haar steun langs de lijn stellen. Ze gaat eerst op reis. "Daarna ben ik erbij."

"Ik heb het heel erg leuk gehad en het is een heel mooi team. De selectie is niet gegarandeerd, dus afscheid nemen van het team vind ik het niet echt. De kwaliteit is zo hoog, en mensen zijn vervangbaar. Er gaan speelsters opstaan die mijn rol gaan invullen. Ik ga het zeker missen, maar in het begin eventjes nog niet."