ZÜRICH (ANP) - De internationale ijshockeybond IIHF gaat in beroep tegen de uitspraak van het internationale sporttribunaal CAS, dat oordeelde dat Rusland weer toegelaten moet worden tot internationale kampioenschappen. Dat heeft de IIHF woensdag bekendgemaakt. De ijshockeybond zegt zorgen te hebben over de "onafhankelijkheid en onpartijdigheid" van twee van de drie juryleden bij het CAS die verantwoordelijk waren voor de beslissing.

De uitspraak van het CAS leidde tot veel weerstand in de ijshockeywereld. De IIHF zei in eerste instantie het besluit te respecteren, maar gaf ook aan dat het organisatorisch uitdagend zou worden om Rusland nog toe te voegen aan het WK ijshockey dat in mei 2027 plaatsvindt. Ook gaven vijf verschillende landen aan niet tegen Rusland te zullen spelen op het toernooi, en de regering van gastland Duitsland sprak zich uit tegen Russische deelname.