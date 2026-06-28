Kelderman beleeft 'heerlijk gevoel' van winnen op NK wielrennen

NIJMEGEN (ANP) - Wielrenner Wilco Kelderman kon het bijna niet geloven dat hij in Nijmegen Nederlands kampioen was geworden. De laatste keer dat hij met de handen omhoog over de streep was gekomen was volgens de 35-jarige renner van Visma - Lease a Bike "heel lang geleden". "Bij de beloften denk ik. Het is een heerlijk gevoel", zei hij in de eerste reactie bij de NOS.

"Ik heb eens een tijdrit gewonnen, maar niet op zo'n manier", zei Kelderman. "Het moest er een keer van komen. Dit was de dag."

Kelderman maakte deel uit van een grote kopgroep, maar wilde niet langer wachten. "Er kwam een groep terug en nog een en ik wilde ervoor zitten. Maar je moet wel de benen hebben. Die had ik om ook Tim Marsman te lossen."

Kelderman maakt geen deel uit van de selectie van zijn team voor de Tour de France. Hij verwacht het rood-wit-blauw te tonen in de Ronde van Polen in augustus.