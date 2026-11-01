DEN HAAG (ANP) - De Keniaan Elijah Saurey Kibet en de Oegandese Doreen Chesang hebben zondag de eerste editie van de marathon van Den Haag gewonnen. Kibet kwam na de klassieke afstand van 42,195 kilometer als eerste bij de aankomst op het Malieveld na 2.09.03 uur. Het was zijn debuut op de marathon. Een kwartier later finishte Chesang als snelste vrouw in 2.24.34, een persoonlijk record.

De eerste marathon van Den Haag startte en finishte op het Malieveld in het centrum van de stad. Vanaf het Malieveld liepen de deelnemers via het Zuiderpark de stad uit en het Westland in. De tweede helft van het traject voerde langs de Noordzee naar de haven van Scheveningen om vervolgens weer terug te keren naar het centrum van Den Haag.