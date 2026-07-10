AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse kickbokser Levi Rigters maakt de overstap naar het mixed martial arts (MMA). De 30-jarige vechtsporter begint zijn carrière in de kooi bij de Levels Fight League (LFL) en hoopt op een gegeven moment aan te sluiten bij de Amerikaanse organisatie UFC.

MMA is een vechtsport die verschillende vechtsporttechnieken combineert, zoals worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen. "In MMA heb ik gevonden wat ik al een tijd miste in het kickboksen", legde Rigters uit bij de NOS. "Nieuwe energie, nieuwe dingen leren. Ik kickboks al vijftien jaar, bij het MMA begin ik weer op nul."

Rigters verloor in december 2024 een titelgevecht in het Glory-zwaargewicht tegen landgenoot Rico Verhoeven, die vorig jaar ook vertrok bij de organisatie. "Mijn doel was altijd Rico's titel afpakken. Dat is niet gelukt. Ik had nog voor de titel willen vechten, maar daar ben ik niet uitgekomen met Glory. Ik start dus nu een nieuwe reis en dat is de juiste keuze", aldus Rigters.