DEN HAAG (ANP) - Er zijn nog twee ijsverenigingen die kans maken om de eerste marathon op natuurijs van deze winter te organiseren. Dat meldt schaatsbond KNSB. Het gaat om de Winterswijkse IJsvereniging en de ijsclub van het Friese Burgum.

Rond 09.00 uur verricht de KNSB metingen aan het ijs in Winterswijk, vertelt Geert-Jan Muskens, competitieleider marathonschaatsen. Of er ook metingen zullen worden gedaan in Burgum wordt volgens de competitieleider ook snel duidelijk. "De verwachting is dat het voor hen net te kort dag is", stelt Muskens.

De ijsclub in Winterswijk meldde donderdagochtend via Facebook dat de ijslaag de vereiste dikte van 30 millimeter heeft bereikt. De baan blijft om die reden vanochtend gesloten voor publiek.

Maandag waren er nog zes ijsverenigingen in de race.