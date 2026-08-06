Le Court wint zesde etappe Tour de France Femmes, Pieterse derde

TOURNON-SUR-RHÔNE (ANP) - Kimberley Le Court heeft de zesde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De renster uit Mauritius van AG Insurance-Soudal was de beste in de heuvelachtige etappe over 153,4 kilometer van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. Cédrine Kerbaol uit Frankrijk werd tweede, voor de Nederlandse bolletjestruidraagster Puck Pieterse.

De klassementsvrouwen deden het, een dag voor de beklimming van de Mont Ventoux, relatief rustig aan. Een sterke groep aanvallers streed een halve minuut voor de groep met de gele trui om de ritzege.