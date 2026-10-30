Leclerc sneller dan Antonelli in eerste vrije training Mexico

MEXICO-STAD (ANP) - Charles Leclerc heeft de snelste ronde gereden tijdens de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Mexico-Stad. De Monegask was op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez in zijn Ferrari ruim sneller dan Kimi Antonelli. De kampioenschapsleider in de Formule 1 noteerde in zijn Mercedes de tweede tijd, maar gaf wel 0,659 seconde toe op Leclerc.

De Deen Frederik Vesti, die als 'rookie' in de Mercedes van George Russell reed, zette de derde tijd neer. Vesti was daarmee de snelste van de tien talentvolle coureurs die in de eerste vrije training de kans kregen een Formule 1-auto te ervaren.

Antonelli was donderdag nog ziekjes, maar bleek fit genoeg om een dag later in zijn Mercedes te stappen voor de eerste oefensessie. De Italiaan wordt zondag de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 als hij in de grand prix in de top 9 eindigt.

Max Verstappen stond zijn Red Bull af aan de Japanner Ayumu Iwasa, die de vijfde tijd klokte.