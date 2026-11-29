TILBURG (ANP) - Amina Maatoug en Nik Lemmink hebben bij de internationale Warandeloop in Tilburg hun Nederlandse titels in het veldlopen geprolongeerd. Maatoug is de eerste Nederlandse winnares van de Warandeloop na Sifan Hassan in 2015.

De 24-jarige Maatoug won de 8 kilometer lange cross bij de vrouwen na een versnelling in de laatste ronde, waarbij ze wegliep van de Finse Ilona Mononen. Veerle Bakker eindigde als derde in de wedstrijd en behaalde daarmee het NK-zilver. Haar zus Jasmijn Bakker werd vierde en kreeg het brons.

Maatoug heeft zich gekwalificeerd voor deelname aan de EK veldlopen op 13 december in Belgrado. De Leidse atlete eindigde vorig jaar in het Portugese Lagoa als zesde.

Lemmink troefde in de mannencross Jochem Wiersma af, die het zilver won. Jesse Fokkenrood liep achter de Oostenrijker Kevin Kamenschak naar de vierde plaats en won daarmee NK-brons.