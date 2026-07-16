Merlier kreeg 'extra motivatie' van zijn gezin voor derde ritzege

CHALON-SUR-SAÔNE (ANP) - Tim Merlier kreeg "extra motivatie" van zijn aanwezige gezin voor zijn derde ritzege in deze Tour de France. Dat zei de Belgische sprinter donderdag na de twaalfde etappe in het flashinterview, met zijn zoon aan zijn zijde.

"Hij is nog jong maar misschien zal hij dit zich later herinneren", zei Merlier. "We kunnen hem later de beelden laten zien." De Belg troefde de Nederlander Olav Kooij af in de sprint, die voor de tweede dag op rij tweede werd. "Het is niet makkelijk om precies op de dag dat ze hier zijn te winnen", zei Merlier over de aanwezigheid van zijn vrouw en zijn zoon.

Merlier won eerder deze Tour twee sprintetappes maar raakte woensdag ingesloten en werd vijftiende. "Vandaag vond ik wat ruimte en moest ik even rustig blijven en kon ik opnieuw mijn sprint lanceren", zei Merlier. "Ik wist dat dit de soort aankomst was die mij ligt."