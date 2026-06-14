ROSMALEN (ANP) - Tennisster Robin Montgomery heeft in Rosmalen voor het eerst een WTA-toernooi op haar naam geschreven. De 21-jarige Amerikaanse won het Libéma Open nog voordat de finale was begonnen, na een ziekmelding van haar opponente Barbora Krejčíková (30) uit Tsjechië.

De Amerikaanse staat op plek 484 op de wereldranglijst en zal dankzij haar overwinning een flinke sprong maken.

Vanwege de afmelding van de Tsjechische tweevoudig grandslamwinnares wordt op het centre court in Rosmalen een demonstratiepartij gespeeld. Daarbij staan de inmiddels gestopte oud-winnaars van het grastoernooi Sjeng Schalken en Tim van Rijthoven op de baan, samen met Montgomery en Matwé Middelkoop, die vorig jaar zijn carrière als tennisser beëindigde.

De finale van het mannenenkelspel tussen Alex de Minaur en Kamil Majchrzak staat om 14.30 uur op het programma.