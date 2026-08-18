Mountainbikester Terpstra (35) stopt na WK eind deze maand

DEN HAAG (ANP) - Anne Terpstra stopt na de WK, eind deze maand, met mountainbiken. Dat heeft de 35-jarige Zeeuwse bekendgemaakt via sociale media. "Het einde van mijn carrière nadert en er zullen nieuwe dingen beginnen", schreef ze op Instagram.

"Hoewel ik best nog even door had willen racen, ben ik blij met de beslissing om nu te stoppen en ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst zal brengen", aldus de zevenvoudig Nederlands kampioene.

Terpstra veroverde in 2021 en 2024 WK-zilver. Op de Europese kampioenschappen pakte ze in 2020 en 2021 eveneens zilver; in 2022 was er brons. Op de Olympische Spelen in Tokio (2021) werd ze vijfde en in Parijs (2024) negende.

De WK mountainbike zijn van 26 tot en met 30 augustus in het Italiaanse Val di Sole.