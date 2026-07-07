LONDEN (ANP) - De Tsjechische tennisster Karolína Muchová heeft de halve finale van Wimbledon bereikt. In de kwartfinale was ze in twee sets te sterk voor de Japanse viervoudig grandslamwinnares Naomi Osaka: 7-6 (4) 6-4. Het is voor het eerst in haar carrière dat Muchová de halve finales van Wimbledon heeft bereikt.

De wedstrijd begon met vier breaks, waardoor de tennissters na vier games alsnog op 2-2 stonden. In het restant van de set werden de servicegames wel gewonnen waardoor een tiebreak nodig was. Die ging naar Muchová. Ook de tweede set ging lang gelijk op, maar in de negende game maakte de Tsjechische nummer 9 van de wereld het verschil tegen Osaka (nummer 14). Na de break maakte Muchová het af met een lovegame.

In de halve finale treft Muchová de Amerikaanse Coco Gauff, die eerder op dinsdag met haar landgenote Jessica Pegula afrekende.