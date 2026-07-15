Nederland steunt oproep Estland voor stop EU-financiering IOC

DEN HAAG (ANP) - Estland pleit voor een stop op EU-financiering voor sportbonden die Russische en Belarussische atleten toestaan deel te nemen aan internationale wedstrijden. Nederland en nog zeven andere landen ondersteunen die oproep aan onder meer het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Aanleiding is het besluit van het IOC om de schorsing van het Russisch Olympisch Comité op te heffen.

De negen landen vinden dat sport niet los kan worden gezien van de oorlog die Rusland begon tegen Oekraïne. Russische sportbonden zouden wat hen betreft niet moeten profiteren van Europees geld.

Ook Denemarken, Finland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Zweden hebben de verklaring ondertekend.