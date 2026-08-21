Paul Pogba die zijn carrière vervolgt bij Fortuna Sittard? Het zou zonder twijfel een van de meest opmerkelijke transfers uit de geschiedenis van de Eredivisie zijn. Donderdagavond leek het nieuws ineens werkelijkheid te worden toen 'transfergoeroe' Fabrizio Romano de komst van de Franse wereldkampioen meldde. Er was alleen één probleem: het account was nep. Dat weerhield het bericht er niet van om compleet viraal te gaan.

Op X verscheen donderdag een bericht van een account dat op het eerste gezicht verdacht veel lijkt op dat van de bekende transferjournalist Fabrizio Romano. Inclusief profielfoto, zijn kenmerkende manier van schrijven en natuurlijk de inmiddels wereldberoemde woorden: 'here we go!'

"Paul Pogba to Fortuna Sittard, here we go!", viel er te lezen. Volgens het bericht zou er mondeling overeenstemming zijn bereikt, werd het contract voorbereid en had Pogba zijn medische keuring zelfs al doorstaan.

Ook aan een overtuigende afbeelding was gedacht. Pogba werd afgebeeld in het geel-groene shirt van Fortuna Sittard, compleet met de bekende 'HERE WE GO'-tekst.

Miljoenen keren bekeken

Wie iets beter keek, kon al snel zien dat er iets niet klopte. Het bericht kwam namelijk helemaal niet van het officiële account van Fabrizio Romano. Achter de naam stond een andere gebruikersnaam: @Dannyboeseoe, terwijl Romano zelf op X actief is als @FabrizioRomano.

Toch verspreidde de neptransfer zich razendsnel. De post was vrijdagochtend al meer dan 3,2 miljoen keer bekeken, kreeg tienduizenden likes en werd duizenden keren gedeeld. Daarmee bereikte de grap in korte tijd een internationaal publiek.

Het bleef bovendien niet bij reacties op sociale media. Ook verschillende buitenlandse voetbalsites namen het vermeende transfernieuws over. Zo verschenen in Portugal berichten waarin de overstap naar Fortuna Sittard als daadwerkelijk transfernieuws werd gebracht. Op sociale media werd onder meer opgemerkt dat Portugese sportmedia O Jogo en Record in de val waren getrapt.

Ook de Portugese website Na Bancada publiceerde artikelen waarin werd gesteld dat Pogba daadwerkelijk op weg was naar de Eredivisie. Daarbij werd de informatie expliciet toegeschreven aan Fabrizio Romano.

Timing maakt grap geloofwaardig

Dat zoveel mensen het bericht geloofden, heeft waarschijnlijk alles te maken met de timing. Een transfer van Pogba naar Sittard klinkt op zichzelf bijzonder onwaarschijnlijk, maar de Fransman is op dit moment daadwerkelijk transfervrij.

AS Monaco maakte woensdag bekend dat de samenwerking met de 33-jarige middenvelder voortijdig is beëindigd. Pogba had eigenlijk nog een contract tot medio 2027, maar beide partijen besloten dat contract in onderling overleg te ontbinden.

De échte Fabrizio Romano berichtte daar eveneens over. Hij meldde dat clubs uit de Amerikaanse MLS en de Saudische competitie de afgelopen weken al contact hadden gezocht. Over belangstelling van Fortuna Sittard repte hij niet.

Pogba kwam in de zomer van 2025 naar Monaco om zijn carrière nieuw leven in te blazen. De voormalig speler van Manchester United en Juventus keerde terug nadat hij lange tijd niet had kunnen voetballen. Zijn verblijf in Monaco liep uiteindelijk uit op een teleurstelling. De wereldkampioen van 2018 kwam afgelopen seizoen slechts zes keer in actie in de Ligue 1 en speelde in totaal 115 minuten.

Van Man U. en Monaco naar Sittard?

Juist Pogba's enorme staat van dienst maakt de grap zo opvallend. De Fransman speelde jarenlang op het hoogste Europese niveau bij Juventus en Manchester United. Met Juventus werd hij vier keer kampioen van Italië en met Manchester United won hij onder meer de Europa League. Zijn grootste succes behaalde hij met Frankrijk: in 2018 werd hij wereldkampioen en scoorde hij in de WK-finale tegen Kroatië.

Een transfervrije wereldkampioen die vervolgens neerstrijkt in Sittard: het was kennelijk nét geloofwaardig genoeg om miljoenen voetballiefhebbers aan het twijfelen te brengen.

Voor Fortuna Sittard levert de verzonnen transfer in ieder geval onverwacht internationale aandacht op. Maar supporters die Pogba binnenkort in het geel-groen hoopten te zien, moeten voorlopig worden teleurgesteld.

Paul Pogba is inderdaad transfervrij. Alleen van een transfer naar Fortuna Sittard is geen sprake.