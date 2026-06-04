Mitchel van den Brink en Bart van Heun beginnen aan weer een nieuw hoofdstuk in hun imposante carrière. Het rallyduo doet dit jaar in de Challenger klasse (T3) een gooi naar de zege in de FIA World Baja Cup. Mitchel en Bart werden in november 2025 in Dubai gehuldigd als wereldkampioen in de categorie SSV (T4). Het talentvolle duo gaat met South Racing proberen de titel te pakken in een hogere categorie.

,,Het is de snelste klasse na de Ultimate (T1+) en we hopen ons ook hier te kunnen meten met de beste equipes,’’ aldus Mitchel, die aan de vooravond staat van het debuut. ,,We rijden dit jaar zes keer een Baja. Het WK bestaat uit acht evenementen. Voor het WK tellen zes wedstrijden, die je vooraf moet invullen.’’

Inmiddels zijn de Baja’s in Jordanië en Saoedi-Arabië al verreden. ,,Wij rijden de resterende zes wedstrijden. We beginnen komend weekend in Griekenland. Daarna volgen de rally’s in Italië, Spanje, Portugal, Qatar en tot slot in Dubai.’’

'Goede relatie met South Racing'

De 24-jarige Harskamper en zijn navigator uit Nijverdal komen, net als in 2025, in actie voor het team van South Racing. ,,Na onze winst in de SSV-klasse in 2025 kregen we de kans om dit jaar in de Challenger klasse te starten met een Can-Am van South Racing.’’Mitchel hoefde niet lang na te denken of hij wilde instappen toen de ‘Portugese trein’ voorbij kwam. ,,We hebben al langere tijd een goede relatie met South Racing, het officiële fabrieksteam van Can-Am. Ook via onze MB Rally Experience doen we veel samen met dit team.’’

Afstellen en ontwikkelingswerk

Voor Mitchel en Bart, die in de kleuren van Eurol Rally Sport aan de start komen, wacht er dit jaar echter nog een extra takenpakket. ,,We zijn ook betrokken bij het team als testrijders. Dat betekent dat we de vernieuwde Can-Am moeten afstellen en dat we ontwikkelingswerk moeten doen. We zijn bijvoorbeeld onlangs al in Portugal geweest voor een uitgebreide test. Het is voor ons een mooie meerwaarde om op deze manier bij een fabrieksteam betrokken te worden. We doen veel ervaring op en zitten op deze manier dicht bij het vuur.’’

Na de wereldtitel in 2025, overigens de enige aansprekende titel die Can-Am binnenhaalde, willen Mitchel en Bart opnieuw een gooi doen naar de hoofdprijs. ,,Het doel is om ook in deze categorie het kampioenschap binnen te halen. We moeten afwachten waar we staan ten opzichte van de concurrentie. We weten wel dat Al Wahaibi uit Oman en Alkuwari uit Qatar in een Taurus tot de kanshebbers behoren. Na de World Baja Cup in Griekenland weten we echter meer,’’ aldus Mitchel, die dit seizoen opnieuw Erik van Loon (in de SSV-categorie) als teamgenoot bij South Racing mag begroeten. ,,We kijken uit naar deze nieuwe uitdaging en zijn heel blij met deze kans.’’

De rally in Griekenland begint donderdag met de technische keuring en de briefing. De shakedown is vrijdag en later die dag volgt de proloog (6 kilometer). Zaterdag worden er twee proeven van 163 kilometer verreden en de Baja in Griekenland wordt zondag afgesloten met twee specials van 109 kilometer.

Tekst: Berry Kamphorst

Foto: MCHphoto