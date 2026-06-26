Osaka bereikt eerste finale op gras op tennistoernooi Bad Homburg

BAD HOMBURG VOR DER HÖHE (ANP) - Tennisster Naomi Osaka heeft in Duitsland voor het eerst in haar carrière een finale van een grastoernooi bereikt. De viervoudig grandslamkampioene uit Japan was in de halve finale van het toernooi van Bad Homburg met 6-3 6-3 te sterk voor de Chinese Wang Xinyu.

Osaka speelt in de finale tegen de winnares van de partij tussen de Roemeense Elena-Gabriela Ruse en Karolína Muchová uit Tsjechië.

Osaka is in voorbereiding op Wimbledon, dat maandag begint. De voormalige nummer 1 van de wereldranglijst kwam in Londen nooit voorbij de derde ronde. Ze won tussen 2018 en 2021 wel twee keer de US Open en twee keer de Australian Open.