Oud-atlete Simpson uit het ziekenhuis na hartstilstand

RALEIGH (ANP) - De Amerikaanse oud-atlete Jenny Simpson heeft vrijdag het ziekenhuis mogen verlaten. De voormalige wereldkampioene op de 1500 meter moest anderhalve week geleden gereanimeerd worden nadat ze bij een atletiekevenement in Raleigh (North Carolina) onwel was geworden.

"Simpson kreeg tijdens het atletiekevenement een hartstilstand en moest gereanimeerd worden met een defibrillator", meldde haar werkgever. "Ze is inmiddels ontslagen uit het Duke University Ziekenhuis en zal verder herstellen in North Carolina na de medische ingreep tijdens het Sir Walter Running Pop Up Mile-event op 16 juni."

Simpson (39) veroverde de gouden medaille op de 1500 meter tijdens de wereldkampioenschappen van 2011. Ze won tevens zilver op de WK's van 2013 en 2017. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro behaalde ze de bronzen medaille.