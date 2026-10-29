Oud-bondscoach Murphy wint World Series met honkballers Brewers

MILWAUKEE (ANP) - Pat Murphy heeft met de honkballers Milwaukee Brewers voor het eerst in de clubgeschiedenis de World Series gewonnen. Het team van de 67-jarige oud-bondscoach van Nederland won in de nacht van woensdag op donderdag in het eigen American Family Field met 4-1 van de Tampa Bay Rays. Daarmee komt de stand in de strijd om het kampioenschap op 4-1 voor de Brewers.

De zege van de Brewers betekende de beslissende overwinning in de best-of-seven-reeks om de titel in de Amerikaanse Major League (MLB). De Rays van de Nederlandse honkbalinternational Richie Palacios (29) wonnen slechts één duel. De club uit Tampa won de World Series nog nooit.

Murphy was in het verleden twee keer als bondscoach aan Nederland verbonden. Hij maakte vooral naam toen Nederland op de Olympische Spelen van 2000 in het Australische Sydney een historische overwinning op Cuba behaalde. Murphys grootmoeder aan zijn moeders kant was Nederlands.