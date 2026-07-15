Peloton in de regen vertrokken in elfde etappe Tour de France

VICHY (ANP) - De elfde etappe van de Tour de France is woensdag in regenachtige omstandigheden van start gegaan. In de omgeving van de start is er volgens de Franse weerdienst naast regen ook kans op onweersbuien. De temperatuur ligt gedurende de etappe tussen de 33 en 36 graden.

Na de zware etappe door het Centraal Massief van dinsdag wacht de renners woensdag een overwegend vlakke etappe over 161,3 kilometer naar Nevers. Onderweg zijn er twee beklimmingen van de 4e categorie. De top van de laatste beklimming ligt op 37,9 kilometer van de eindstreep.

Na zijn derde etappezege deze Tour rijdt viervoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar nog altijd in de gele trui. De Sloveen leidt ook in het bergklassement, maar zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard draagt als de nummer twee de bolletjestrui. Het groen hangt nog altijd om de schouders van Vingegaards landgenoot Mads Pedersen. De witte jongerentrui is na dinsdag in handen van de Spanjaard Juan Ayuso.

De Australiër Chris Harper (Pinarello Q36.5) is niet van start gegaan. Hij is de elfde uitvaller deze Tour.