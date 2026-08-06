TOURNON-SUR-RHÔNE (ANP) - Puck Pieterse kan zichzelf niets verwijten na de zesde etappe van de Tour de France Femmes, waarin ze derde werd achter winnares Kimberley Le Court en Cédrine Kerbaol. Dat zei de Nederlandse bolletjestruidraagster na afloop van de etappe tegen de NOS.

"Ik had gehoopt dat Kim (Le Court) wat vermoeider zou zijn na haar aanval in de laatste paar kilometer", zei Pieterse. "Maar ze heeft weer bewezen hoe een sterke sprinter ze is en ik denk dat ik mezelf vandaag niet veel kan verwijten." Pieterse kwam naast Le Court en leek de renster uit Mauritius even in te kunnen halen, maar moest genoegen nemen met plek 3.

"Ik kwam er gewoon niet meer over", zei Pieterse. "Dit is iets wat je met ervaring misschien nog meer leert maar ik denk dat ik in principe alles goed heb gespeeld in de finale."

In het bergklassement gaat Pieterse ruim aan de leiding met 47 punten. De Tsjechische Nikola Nosková is de eerste achtervolger met 21 punten. Vrijdag volgt de koninginnenrit met aankomst op de Mont Ventoux.