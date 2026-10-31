Pogačar brak niet één maar drie wervels bij val in Vuelta

MONACO (ANP) - Wielrenner Tadej Pogačar brak bij zijn zware val in de Vuelta eind augustus niet alleen een nekwervel, maar ook twee borstwervels. "Dat zagen we twee weken geleden tijdens een CT-scan in Slovenië. Toen was ik alleen maar blij dat ik nog leefde en rechtop kon staan", zei de 28-jarige Sloveen tegen The Athletic in zijn eerste interview sinds de valpartij.

Pogačar liep ook een hersenschudding op en een gebroken sleutelbeen, waardoor hij als winnaar van de afgelopen twee edities het WK op de weg van september moest laten schieten. Hij hoopte er begin oktober wel weer te staan tijdens het EK in eigen land, maar dat kwam toch te vroeg.

"Na die CT-scan was ik blij dat ik het EK niet had gereden. Inmiddels heb ik geen last meer. Ik moet wel opletten dat ik niet val met de fiets, of dat ik iets zwaars til vanwege mijn linkerarm en nek. Maar verder kan ik eigenlijk alles weer doen", aldus Pogačar, die eerder aankondigde dat hij volgend seizoen de Tour de France, het WK en de Vuelta hoopt te rijden.