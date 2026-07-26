Pogačar gedeeld recordhouder na vijfde eindzege Tour de France

PARIJS (ANP) - Tadej Pogačar is met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder geworden in de Tour de France. De Sloveen voegt zich bij de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Induráin. Lance Armstrong won in zijn carrière zeven keer de Tour, maar de overwinningen van de Amerikaan werden ongeldig verklaard wegens dopinggebruik.

Het is ook de derde Tourzege op rij voor Pogačar, die tijdens deze editie zijn rivaal Jonas Vingegaard zag uitvallen met een sleutelbeenbreuk. De vorige vijf edities stonden de Sloveen en de Deen op de hoogste twee treden van het podium. Alleen bij zijn eerste eindzege in 2020 rivaliseerde Pogačar niet met Vingegaard, toen versloeg hij zijn landgenoot Primož Roglič.

Pogačar (27) is hard op weg om op basis van zijn resultaten de beste renner aller tijden te worden. Hij won in zijn carrière al dertien zogenoemde monumenten, alleen Merckx won er meer (negentien). Ook won de Sloveen al 26 Touretappes. Alleen Hinault, Merckx en de Britse sprinter en recordhouder Cavendish (35 etappes) wonnen er meer.