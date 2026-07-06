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Pogačar wint derde etappe Tour de France en neemt gele trui over

06 jul , 17:29Sport
anp060726151 1
ANP
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LES ANGLES (ANP) - Wielrenner Tadej Pogačar heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen en daarmee ook de gele trui veroverd. De Sloveense wereldkampioen versloeg in de rit tussen het Spaanse Granollers en Les Angles in Frankrijk de Deense geletruidrager Jonas Vingegaard en Richard Carapaz uit Ecuador in de sprint van een grote groep klassementsfavorieten.
Pogačar neemt met zijn 22e ritzege in de Tour de gele trui over van Vingegaard. Hij staat in tijd gelijk met de Deen van Visma - Lease a Bike.
De vierde etappe van de Ronde van Frankrijk is een pittige heuvelrit van Carcassonne naar Foix en heeft beklimmingen van de vierde, derde categorie en twee van de tweede categorie.
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