LE LIORAN (ANP) - Wielrenner Tadej Pogačar heeft op de Franse nationale feestdag de tiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Sloveense geletruidrager en wereldkampioen van UAE Team Emirates kwam na een zware etappe over 166,6 kilometer door het Centraal Massief alleen aan in skioord Le Lioran, waar hij in de Tour van 2024 verloor van zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard. Hij boekte zijn derde ritzege in deze Tour.

Op ruim een halve minuut van Pogačar werd de Belg Remco Evenepoel tweede; hij won een sprintje tussen de overige klassementsrenners. Paul Seixas uit Frankrijk werd derde. Vingegaard werd zevende op 44 seconden.

In het algemeen klassement heeft Pogačar nu 3.36 minuten voorsprong op Vingegaard. Evenepoel stijgt naar de derde plaats ten koste van Pogačars Mexicaanse ploeggenoot Isaac del Toro. De Belg staat op 4.06 minuten.

Zeven beklimmingen

De etappe kende zeven beklimmingen, waarvan twee van de 1e categorie. Op de laatste van die twee, de Col de Pertus, plaatste Pogačar de beslissende aanval.

Een kopgroep van 31 renners, met daarbij de Nederlanders Thymen Arensman en Mathieu van der Poel, kreeg nooit veel ruimte. De Spanjaard Javier Romo bleef als laatste over van die ontsnapping, maar werd op 38 kilometer van de eindstreep bijgehaald door de groep met favorieten onder aanvoering van UAE Team Emirates.

Evenepoel

Kort nadat Romo was ingerekend, trok Richard Carapaz ten aanval op de beklimming van de Puy Mary (1e categorie). Hij wist een maximale voorsprong van rond de minuut te krijgen.

Op de tweede klim van de 1e categorie, de Col de Pertus, namen Decathlon CMA CGM en Visma - Lease a Bike het initiatief over van de ploeg van Pogačar, totdat de geletruidrager zelf een kilometer onder de top aanviel. Nog voor de top wist hij Carapaz bij te halen en achter zich te laten. Pogačars ploeggenoot Del Toro raakte op achterstand ten opzichte van de favorieten.

Op de laatste beklimming probeerde een zestal klassementsrenners dichter bij de wereldkampioen te komen. Dat ging ten koste van Evenepoel, die uit de groep moest lossen. Maar de Belg wist terug te keren en zelfs het sprintje van de groep te winnen. Vingegaard verloor in de slotkilometer nog terrein op de andere favorieten.