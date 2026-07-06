GRANOLLERS (ANP) - De wielrenners in de Tour de France zijn begonnen aan de derde etappe, een rit over 196 kilometer tussen het Spaanse Granollers en Les Angles in Frankrijk. Bij de ontknoping zijn geen toeschouwers welkom. Dat besloot het bestuur van het Franse departement Pyrénées-Orientales zondag vanwege de natuurbranden in de omgeving van de finishplaats.

Het schrappen van de hele etappe behoorde afgelopen weekend ook tot de mogelijkheden. In plaats daarvan hebben de autoriteiten besloten dat alleen het peloton en de essentiële begeleidende voertuigen het parcours van het Franse deel van de etappe op mogen.

De finish ligt in een skidorp op een helling van 4,7 kilometer. De laatste 1,8 kilometer hebben een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5. De Deen Jonas Vingegaard van Visma - Lease a Bike draagt de gele leiderstrui met een voorsprong van 6 seconden op zijn Sloveense rivaal Tadej Pogačar. De Nederlander Alex Molenaar is de leider in het bergklassement.