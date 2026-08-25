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Roeiers kennen ook soepele tweede dag van WK in eigen land

25 aug , 15:49Sport
anp250826121 1
ANP
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AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse roeiers hebben ook een goede tweede dag van de wereldkampioenschappen in eigen land achter de rug. Alle boten plaatsten zich op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos eenvoudig voor de volgende ronde. Woensdag zijn er nog meer voorrondes, donderdag de eerste finales.
In de vierzonder wonnen zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen hun heat. Zij plaatsten zich voor de halve finales. Ook in de dubbelvier kwamen de vrouwen als eerste binnen. De mannen deden dat als tweede, na de Verenigde Staten. Beide boten plaatsten zich voor de halve finales. Dat gold ook voor de mannen in de dubbeltwee.
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