Roeister Florijn 'weet niet' waar ze staat voor WK in eigen land

AMSTELVEEN (ANP) - Olympisch kampioene in de skiff Karolien Florijn weet niet waar ze met haar vorm staat voor de WK roeien in eigen land. Dat zei Florijn in aanloop naar het toernooi op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos tegen het ANP. Na haar gouden medaille in Parijs nam ze een jaar pauze van het roeien om zich te richten op haar studie.

"Eigenlijk weet ik het niet", zei Florijn op de vraag waar ze ligt in het veld bij de vrouwen in de skiff. "Ik heb gewoon een goed trainingsblok gedraaid, dus ik denk dat ik wel in goede vorm ben en ik hoop dat dat eruit komt", zei de olympisch kampioene. "Hopelijk is die vorm beter dan de vorm van je tegenstanders, maar dat weet ik gewoon niet." Ze gaf aan dat ze nog nooit heeft gevaren tegen veel van de vrouwen die het nu goed doen.

Woensdag wist ze haar heat in de series eenvoudig te winnen en zich daarmee te plaatsen voor de kwartfinales van vrijdag. Wel werd er in alle andere heats, waar meer strijd was, harder gevaren.