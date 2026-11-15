BEIJING (ANP) - Angel Daleman heeft ook bij de tweede wereldbekerwedstrijd op de 500 meter Femke Kok een nederlaag toegebracht. De 19-jarige schaatsster won in 37,61, waar de regerend olympisch- en wereldkampioene met 37,67 genoegen moest nemen met de tweede plaats. Suzanne Schulting werd met 37,85 opnieuw derde.

Kok was in de slotrit tegen de Poolse Wiktoria Dąbrowska in het rondje duidelijker langzamer dan Daleman, 27,2 tegen 26,9. Schulting verloor haar rit van Daleman, maar was nog duidelijk de nummer 3.

Kok had een dag eerder de zege ook al moeten laten aan landgenote Daleman. Het was de eerste keer sinds februari 2024 dat de wereldrecordhoudster een 500 meter waarop ze startte niet won.

Geblesseerd

Amber Duizendstraal raakte kort na de start geblesseerd en reed haar rit langzaam uit en werd twintigste en laatste.

Daleman was verrast dat ze de zege pakte, omdat haar rit niet vlekkeloos was. "Het ging helemaal fout bij de start", reageerde ze bij de NOS op haar derde overwinning van het weekend. "Ik ben al niet de snelste starter en kan daar niets laten liggen. Ik was niet heel tevreden, maar blijkbaar was het toch genoeg. Ik ben blij met de winst en dat ik ondanks foutjes toch nog zo'n goed rondje rijd."

Medaille

Schaatser Sebas Diniz greep op de 500 meter net naast een medaille. Met 34,91 eindigde hij als vierde en vlak voor zijn landgenoot Stefan Westenbroek (vijfde in 34,96). De zege ging naar Gao Tingyu in 34,61. De Chinees bleef op de baan waarop hij in 2022 olympisch kampioen werd zijn landgenoot Lian Ziwen (34,77) en de Japanner Katsuhiro Kuratsubo (34,85) voor.

Eerder op de dag had Johan Talsma de 500 meter in de B-groep gewonnen in 34,99. Zijn landgenoot Merijn Scheperkamp werd met 35,03 tweede. Olympisch kampioen Jordan Stolz en regerend wereldkampioen Jenning de Boo ontbraken in China.