RIJSSEN (ANP) - Schaatsster Antoinette Rijpma-De Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De olympisch kampioene op de 1500 meter maakte eerder bekend dat ze graag als baanwielrenster wil deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.

"Ze hadden me gevraagd om het WK te fietsen en of dat paste in mijn schema", zei Rijpma-De Jong over de WK baanwielrennen die volgende week in Shanghai beginnen.

Het had Rijpma-De Jong "onwijs gaaf" geleken om deel te nemen aan deze WK. "Ik krijg daar heel veel energie van en wilde dat dan ook weer toepassen op het winterseizoen."

Rijpma-De Jong zegt de druk van haar ploeg ook te snappen, omdat ze dan weken niet op het ijs staat en binnen twee weken weer klaar moest zijn voor het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker, dat op 30 oktober begint. "En ik word betaald om te schaatsen."