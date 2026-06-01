PARIJS (ANP) - Tennisster Demi Schuurs is met haar Australische dubbelpartner Ellen Perez doorgedrongen tot de kwartfinales van Roland Garros in het vrouwendubbelspel. Het koppel versloeg in de derde ronde in Parijs Beatriz Haddad Maia uit Brazilië en Ljoedmila Samsonova uit Rusland in drie sets: 6-3 2-6 6-4.

Voor Schuurs is het haar beste prestatie op Roland Garros. In Parijs bereikte ze vier keer eerder de derde ronde, waaronder vorig jaar.

In de kwartfinale nemen Schuurs en Perez het op tegen het als tweede geplaatste koppel van Anna Danilina uit Kazachstan en Aleksandra Krunic uit Servië. Dat duo verloor vorig jaar de finale van de Italiaanse tennissters Sara Errani en Jasmine Paolini.