TURIJN (ANP) - Tennisser Ben Shelton maakt nog altijd kans om de laatste vier van de ATP Finals te bereiken. De Amerikaan won in Turijn in twee sets van de Spanjaard Rafael Jódar: 7-6 (8) 7-5.

Shelton moet afwachten wat de uitkomst is van de laatste groepswedstrijd tussen de Duitse nummer 1 van de wereldranglijst Alexander Zverev en de Fransman Arthur Fils. Zverev is na twee zeges al zeker van de halve finales. Fils verloor eerder van Shelton in drie sets en won net als Shelton van Jódar.

De 24-jarige Shelton en de 20-jarige Jódar gaven elkaar weinig toe in de eerste set. Alleen de Spaanse tennisser had op 2-2 twee breakpoints, maar kon die niet benutten. In een lange tiebreak maakte Shelton het af op zijn tweede setpoint. In de tweede set kwam de Amerikaan een break voor, maar Jódar kwam terug tot 4-4. Een tweede break kwam de Spanjaard echter niet meer te boven. Shelton sloeg toe op zijn eerste matchpoint.

De ATP Finals is de seizoensafsluiter met de acht beste tennissers van het afgelopen jaar.