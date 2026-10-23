Skiester Shiffrin richt zich meer op reuzenslalom en super-G

SÖLDEN (ANP) - Skiester Mikaela Shiffrin wil zich in het komende seizoen niet alleen op de slalom richten, maar ook meer aandacht besteden aan de reuzenslalom en de super-G. Dat zei de 31-jarige Amerikaanse aan de vooravond van de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in het Oostenrijkse Sölden. Daar staat dit weekend een reuzenslalom op het programma.

"Ik kijk heel erg uit naar de mogelijkheid om me iets meer te richten op de reuzenslalom en de super-G", aldus Shiffrin. "Heel lang deed ik steeds hetzelfde en ik was ook gemotiveerd om dat te doen. Maar afgelopen jaar en na afgelopen seizoen is mijn motivatie anders geworden. Ik denk dat ik daarnaar moet luisteren, wat mijn lichaam en hoofd willen zeggen en misschien zorgt dit voor een langere carrière in de sport."

Shiffrin veroverde afgelopen seizoen voor de tweede keer in haar carrière olympisch goud op de slalom. Ze won vorig seizoen ook negen van de tien wereldbekerwedstrijden op de slalom.