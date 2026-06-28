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Sporters delen zorgen om mogelijke vermissing shorttracker Roes

28 jun , 11:39Sport
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ANP
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DEN HAAG (ANP) - Shorttracker Sven Roes wordt volgens verschillende collega's vermist. Op sociale media wordt gevraagd uit te kijken naar de 26-jarige sporter. Het vermissingsbericht is onder meer gedeeld door de shorttrackbroers Jens en Melle van 't Wout, shorttrackster Xandra Velzeboer en schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong.
De politie bevestigt dat er een melding van vermissing is binnengekomen. "Die onderzoeken we", aldus een politiewoordvoerder. De politie kan nog niet zeggen of er daadwerkelijk sprake is van een vermissing.
Roes zou volgens het bericht op sociale media zaterdag voor het laatst zijn gezien bij een Shell in Muiden. De shorttracker zou verder om 15.15 uur in een witte Mitsubishi ASX met TeamNL-bestickering zijn vertrokken uit Oosterzee (Friesland). Het laatste contact met Roes heeft plaatsgevonden op zaterdagavond om 19.05 uur, zo staat in het bericht.
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