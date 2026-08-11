SAINT-DENIS (ANP) - Marrit Steenbergen zwom "geen perfecte race" bij het behalen van haar tweede Europese titel op de 100 meter vrije slag. "De eerste 50 meter gingen niet zoals ik wilde. Er lag veel druk op de finale, iedereen verwachtte dat ik zou winnen en dan moet je het ook nog doen. Ik ben heel blij dat het gelukt is en hier heb mogen winnen", liet de 26-jarige Friezin weten via de zwembond.

Steenbergen verbeterde in juni het wereldrecord op het koningsnummer naar 51,68, een tijd waar ze nu ruim boven bleef (51,90). "Mijn tijd is oké. Het gaat in de finale om winnen. Ik voelde me goed. Ik denk dat het geen perfecte race was en dat heb je wel nodig om een wereldrecord te zwemmen. Ik heb alsnog een 51'er gezwommen", zei Steenbergen.

De tweevoudig wereldkampioene kreeg landgenote Milou van Wijk, die verrassend tweede werd, mee op het podium. Van Wijk (21): "Ik ben ontzettend blij. Dit is waar ik op hoopte en het is het uiterste dat ik momenteel kan halen. Deze tweede plek achter Marrit is hartstikke mooi."