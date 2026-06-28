Tennisser Bergs wint op Eastbourne eerste ATP-titel

EASTBOURNE (ANP) - Tennisser Zizou Bergs heeft het grastoernooi van Eastbourne op zijn naam geschreven en daarmee vertrouwen opgedaan voor Wimbledon. In de finale rekende hij in drie sets af met de Fransman Ugo Humbert, die hij komende week ook treft in de eerste ronde op het grandslamtoernooi in Londen: 3-6 6-1 6-4.

Voor de 27-jarige Belg betekent het zijn eerste ATP-titel. Daarmee maakt hij een sprong op de wereldranglijst en stijgt naar plek 37, zijn hoogste notering tot nu toe. Het was de tweede keer dat beide tennissers elkaar troffen. Humbert, de mondiale nummer 30, won in 2025 in Marseille de eerdere ontmoeting met zijn leeftijdsgenoot op hardcourt.