Tennisser Griekspoor zakt flink op wereldranglijst

LONDEN (ANP) - Tallon Griekspoor is flink gezakt op de wereldranglijst. Op de ranglijst die is gepresenteerd op de dag dat het hoofdtoernooi van Wimbledon begint, is de 29-jarige Haarlemmer gezakt van de 39e naar de 58e plaats.

Griekspoor is daardoor niet meer de hoogst genoteerde Nederlandse tennisser. Botic van de Zandschulp zakte ook twee plaatsen, maar staat op de 54e plaats net iets hoger. Jesper de Jong is de derde Nederlander in de top 100. Hij steeg een plek en staat 73e. Alle drie de tennissers doen mee aan het hoofdtoernooi van Wimbledon.

De top van de ranglijst bleef ongewijzigd. Jannik Sinner voert de lijst aan.