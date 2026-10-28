Tennisser Griekspoor zet opmars in Wenen voort

WENEN (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor staat in de tweede ronde van het ATP-500-toernooi van Wenen. De 30-jarige Nederlander zette woensdag in de Oostenrijkse hoofdstad zijn opmars door met een knappe overwinning in drie sets op de Amerikaan Brandon Nakashima: 6-1 4-6 7-6 (2). Griekspoor speelt nu tegen Alexander Zverev, de Duitse nummer 1 van de wereldranglijst.

Griekspoor speelde een sterke eerste set tegen de nummer 17 van de wereldranglijst en toonde een andere kant van zichzelf. De Noord-Hollander liet zich zondag in de ATP-finale in Brussel nog leiden door emoties, maar bewees in de Wiener Stadthalle dat hij ook zonder al te veel getier, wegwerpgebaren en het kapotslaan van rackets een hoog niveau kan halen.

Griekspoor wist zijn tegenstander in de eerste, de vijfde en de zevende game te breken en won de set overtuigend met 6-1.

In de tweede set kwam Nakashima beter in de partij. Hij had na een break in de zevende game genoeg om de set te veroveren. In de derde set behielden beide spelers hun opslag. In de beslissende tiebreak was Griekspoor weer de beste.