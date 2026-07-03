LONDEN (ANP) - Tennissers Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn ook in het mannendubbelspel uitgeschakeld op Wimbledon. Het Nederlandse duo verloor in de tweede ronde van de Oostenrijker Neil Oberleitner en Petr Nouza uit Tsjechië: 6-1 6-2.

De 30-jarige Van de Zandschulp en de 29-jarige Griekspoor waren individueel al uitgeschakeld op het grandslamtoernooi in Londen. Van de Zandschulp verloor in de tweede ronde een vijfsetter van de Rus Roman Safioellin. Griekspoor strandde al in de eerste ronde en ging onderuit tegen de Australiër James Duckworth.

Jesper de Jong bereikte met zijn Franse dubbelpartner Valentin Royer wel de derde ronde. Zij waren in twee sets te sterk voor het Kazachse koppel Oleksandr Nedovjesov en Andrej Goloebev: 6-3 6-4. In de volgende ronde nemen zij het op tegen de Italianen Simone Bolelli en Andrea Vavassori. In het enkelspel werd de Noord-Hollander in de tweede ronde uitgeschakeld door de Braziliaan João Fonseca.