NEW YORK (ANP) - Tennisster Coco Gauff heeft de laatste acht bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Amerikaanse rekende in twee sets af met landgenote Iva Jovic: 6-1 6-4.
Het is voor de 22-jarige Gauff de eerste keer dat ze in New York de kwartfinales haalt sinds haar zege in 2023. De vorige twee edities strandde ze in de vierde ronde. De 18-jarige Jovic stond voor het eerst in de vierde ronde van de US Open.
In de kwartfinale neemt Gauff het op tegen de als vijfde geplaatste Mirra Andrejeva uit Rusland. De winnares van Roland Garros dit jaar versloeg in de vierde ronde de tegenwoordig als Oostenrijkse tennissende Anastasia Potapova in drie sets: 5-7 6-4 6-3.