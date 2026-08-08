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Titelverdedigster Ferrand-Prévot niet meer van start in Tour

08 aug , 13:48Sport
anp080826074 1
ANP
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SISTERON (ANP) - Titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot gaat niet meer van start in de achtste etappe van de Tour de France Femmes. De Franse kopvrouw van Visma-Lease a Bike is niet helemaal fit en heeft in overleg met de medische staf besloten niet meer op te stappen, meldt de ploeg.
Ferrand-Prévot kende een moeizame Tour dit jaar en stond in het algemeen klassement veertiende op 14.37 minuten van geletruidraagster Kasia Niewiadoma uit Polen.
De Tour de France Femmes telt nog twee etappes. Beide finishen in Nice.
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