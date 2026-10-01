Trap van honderd treden blikvanger EK veldrijden Zeddam

ZEDDAM (ANP) - Een trap van honderd treden is de grote blikvanger in het parcours van de Europese kampioenschappen veldrijden begin november in Zeddam. Een 60 meter lange fietsbrug is een ander opvallend onderdeel in het rondje van bijna 3 kilometer, meldt de organisatie in een persbericht.

Zeddam was in 2006 al eens decor van de WK veldrijden in de Gelderse gemeente. Marianne Vos veroverde er haar eerste van acht wereldtitels, Erwin Vervecken won er zijn tweede van drie titels. De Belg tekende het parcours voor de komende EK.

De trap was al vaker opgenomen in voorgaande crosses in Zeddam en was berucht, maar ontbrak destijds op het WK-parcours, omdat de passage te smal was. Vervecken heeft hem breder gemaakt, zodat de renners elkaar kunnen inhalen. "Ik ben blij dat die eyecatcher erin terug kan na renovatie", aldus de oud-wereldkampioen.

De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november.