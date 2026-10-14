ROTTERDAM (ANP) - Turner Casimir Schmidt (30) krijgt "extra spanning en extra motivatie" van de WK turnen in Ahoy. "Ik moest even wennen", zei de turner toen hij woensdagmiddag het Rotterdamse sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining bij het mondiale eindtoernooi.

"In de gang denk je: 'oh, Ahoy, het NK'", lachte Schmidt, die daarmee verwees naar het feit dat de Nederlandse titelstrijd altijd op dezelfde locatie plaatsvindt. "Als je dan die wedstrijdarena binnenkomt, is het heel anders. Het is een hele vette ambiance. Straks zitten er veel familie, vrienden en bekenden op de tribune. Dat geeft extra spanning, maar ook meer motivatie."

Schmidt turnt in Rotterdam zijn elfde WK en kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. "Het was een klassieke podiumtraining vandaag, waarbij zeker niet alles vlekkeloos ging voor ons team. We hebben nu twee dagen daaraan te werken. Het zou heel mooi zijn als we 240 punten of meer kunnen scoren, maar het hangt af van de jurering en de fouten die we meenemen."