Turnster Wevers (35) kondigt afscheid aan na gemiste WK-finale

ROTTERDAM (ANP) - Turnster Sanne Wevers (35) heeft maandag bij de WK in Rotterdam haar afscheid aangekondigd. De olympisch balkkampioene van 2016 slaagde er in Ahoy niet in om zich te plaatsen voor de individuele balkfinale en ook de teamfinale (top-acht) bleek onhaalbaar.

"Het was vandaag een heel bijzondere wedstrijd voor mij, omdat het mijn laatste was", zei Wevers. "Ik heb deze dag als heel beladen en groot beleefd. Het maakt me blij dat ik er echt van heb kunnen genieten. Ik sta hier met een voldaan gevoel."

Wevers kwam met een score van 13,266 ruim tekort voor een finaleplek op balk (top acht). "Ik ben realistisch en weet dat ik het in de trainingen laat zien, maar op zo'n moment is het een ander spel", zei Wevers over haar balkoefening. "Natuurlijk had ik het op balk beter willen doen en mijn loopbaan nog met een paar dagen willen verlengen. Maar ik voel nu vooral heel veel dankbaarheid."

'Intiem momentje'

Wevers kwam op balk niet ten val, maar herhaalde een van haar elementen na een eerdere afwaardering. Dat resulteerde in een lagere moeilijkheidsscore. "Ik ben realistisch en weet dat ik het in de trainingen laat zien, maar op zo'n moment is het een ander spel. Toch ben ik voldaan."

"Het is een mooie route geweest. Ik heb hem heel intens beleefd. Dat maakt me heel voldaan", zei Wevers. "Ik liep met Vincent, mijn vader, die arena uit. Dan heb je wel een intiem momentje, zo van: 'pap, dit was de laatste'. Dat is bijzonder."

Wat Wevers nu gaat doen, weet ze nog niet. "Eerst uitrusten en herstellen, en dan hoop ik dat ik mijn kennis ergens op een mooie manier kwijt kan. In de sport, of in een andere prestatiegerichte omgeving. Dat is toch wel wat me raakt, omdat het gaat om hoge doelstellingen."