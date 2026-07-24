Tweede tijd Verstappen in eerste vrije training GP Hongarije

BOEDAPEST (ANP) - Max Verstappen heeft de tweede tijd gereden in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 klokte in zijn Red Bull een tijd van 1.19,559, ruim langzamer dan de Ferrari van Charles Leclerc (1.19,075).

Lewis Hamilton, de teamgenoot van Leclerc, reed de derde tijd. Isack Hadjar van Red Bull zette de vierde tijd neer, voor de Mercedes van George Russell. WK-leider Kimi Antonelli kwam niet in actie. Zijn plaats in de Mercedes werd ingenomen door rookie Frederik Vesti.