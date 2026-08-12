BIRMINGHAM (ANP) - Jorinde van Klinken kan zich opmaken voor de finale van het discuswerpen op de EK atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan één worp om de limiet van 62,50 te slechten. Ze noteerde 62,74 meter. De finale is vrijdag.

Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan bij het discuswerpen en geldt zodoende als de topkandidaat voor goud. Ze won vorig jaar al zilver op de WK in Tokio.

Op de vorige EK (2024 in Rome) presteerde Van Klinken het om zilver te winnen op kogelstoten en discuswerpen. Een EK-medaille winnen op die twee krachtonderdelen was in 46 jaar niet voorgekomen.