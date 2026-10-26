Van 't Wout wint derde individuele goud bij World Tour Vancouver

VANCOUVER (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft zondagavond bij de eerste wedstrijd in de World Tour in Vancouver na de 500 en 1500 meter ook de 1000 meter gewonnen. De shorttracker bleef de Italiaan Thomas Nadalini en de Zuid-Koreaan Seochan Bae voor.

Van 't Wout is de olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter en op de aflossing. Hij begon het nieuwe seizoen sterk, door zaterdag zijn eerste twee afstanden in de World Tour te winnen. Van 't Wout heeft zijn zinnen dit seizoen gezet op het veroveren van de Crystal Globe, de trofee voor de beste shorttracker dit seizoen op de World Tour.