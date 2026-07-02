SANTA CLARA (ANP) - De Verenigde Staten spelen in de nacht van dinsdag op woensdag in de achtste finales van het WK voetbal in Seattle tegen België. Het elftal van bondscoach Mauricio Pochettino versloeg Bosnië en Herzegovina in de zestiende finales in de nacht van woensdag op donderdag met 2-0. Het publiek in het afgeladen San Francisco Bay Area Stadium vierde na afloop massaal feest.

De Verenigde Staten raken steeds meer in de ban van Team USA. Na een redelijk overtuigende groepsfase, waarin de VS twee keer won en één keer verloor, won de ploeg verdiend van Bosnië en Herzegovina. Overal in het land werd er op pleinen en in sportbars gekeken naar het optreden van het gastland.