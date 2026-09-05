MONZA (ANP) - Max Verstappen heeft bij de derde en laatste training van de Grote Prijs van Italië de derde tijd gereden. De Red Bull-coureur was op het circuit van Monza 0,350 seconde langzamer dan Mercedes-coureur George Russell.

De 28-jarige Brit zette met 1.22,219 de beste tijd neer, voor zijn landgenoot Lewis Hamilton in de Ferrari en Verstappen. Hamilton was 0,226 seconde langzamer. Russells teamgenoot Kimi Antonelli, de leider in het WK, kwam tot de vierde tijd op 0,361 seconden.

Antonelli gaat nog altijd aan de leiding in de Formule 1 met 242 punten. Russell en Hamilton volgen met beiden 183 punten. Verstappen staat zesde met 112 punten.

De kwalificatie is zaterdag om 16.00 uur. Vorig jaar won Verstappen de Grote Prijs van Italië.